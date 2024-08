Luino cervo finisce dentro una piscina | tirato fuori con le corde dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Varese), 22 agosto 2024 – Chissà se aveva caldo e quella vasca, piena di acqua stagnante, abbia rappresentato una tentazione irrinunciabile, o si sia trattato di un incidente. Più probabile la seconda ipotesi a spiegare quel che si è verificato ieri pomeriggio intorno alle tre e mezza, quando unè finitoladi una villetta in località Colmegna, in quel momento disabitata. Arrivato dal bosco circostante, ilnon si è accorto della vasca, o forse si è avvicinato per bere, e ci è finito. Alcune persone, allarmate dai lamenti dell’animale, hanno allertato ideldi. I pompieri con molta pazienza sono riusciti, attraverso delle, a far uscire l’ungulato – spaventato e stremato – dallafacendo leva sulle poche forze rimaste all’animale.