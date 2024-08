LIVE – Lotto e Superenalotto oggi giovedì 22 agosto 2024 | numeri in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nuova giornata di estrazioni per quel che riguardae Superena. Stasera,22, alle 20:00 scopriremo insieme le cinquine vincenti del Lott grazie agli aggiornamenti in tempo reale per quel che concerne le dieci ruote locali, e in aggiunta quella nazionale. A seguire, riecco il Superena, del quale vi proponiamo il sestetto di, compresi il numero Jolly e il numero Superstar. Il montepremi aumenta e la curiosità è altissime per vedere se qualcuno riuscirà a completare il ‘6’. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale edie Superenacon iestratti dalla Sala Belli di Roma.