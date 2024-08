Jeans wide leg | idee di look

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ileg sono uno dei capi che vanno per la maggiore, un vero e proprio trend: ecco come indossarli con stile! Cosa sono ileg Ileg sono pantaloni in denim, come tagliati come i classici cinque tasche, ma con la gamba dritta e morbida. Possono avere varie pesantezze, perché ovviamente dipende dal tipo di denim con cui vengono realizzati. Ne esistono quindi modelli più o meno leggeri e adatti a tutte le stagioni. Anche la lunghezza è maggiore rispetto aiclassici. Il mio consiglio è comunque quello di non esagerare, ma di mantenere gli orli un centimetro sopra terra, in modo da non pestare i pantaloni e soprattutto di non sporcarli o rovinarli.