India bimbo di 11 anni muore folgorato mentre va in bici

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tragedia a Kadapa, in, nella regione dell’Andhra Pradesh. Un bambino di 11, Tanvir, è mortotornava a casa incletta. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, quando Tanvir e il suo amico Aadam, anche lui di 11, stavano rientrando dopo la scuola. I due ragazzi, pedalando per strada, hanno accidentalmente toccato un filo elettrico che pendeva da un palo. La scarica elettrica li ha fatti cadere a terra, lasciando Tanvir senza vita e Aadam in gravi condizioni.Leggi anche: Rieti, Lorenzo Colasanti è morto: il 23enne era scomparso da cinque giorni Tanvir è morto sul colpo Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno catturato il drammatico momento. Subito dopo l’incidente, i passanti si sono precipitati a rimuovere il cavo e a prestare i primi soccorsi ai due ragazzi. Purtroppo, per Tanvir non c’è stato nulla da fare.