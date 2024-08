Il Movimento non abbia paura non esistono temi intoccabili | parla il vicepresidente M5s Gubitosa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nome, simbolo e doppio mandato per Grillo non sono negoziabili. Conte, invece, sostiene che tutto si può discutere. Micheledel5 Stelle, chi ha ragione?“Anche la democrazia diretta e partecipativa è un valore fondante e non negoziabile del5 Stelle: anzi, è stata la più grande novità della scena politica italiana degli ultimi 20 anni, un tratto distintivo che ha contribuito a cementificare il rapporto tra cittadini e. Credo che proprio in ossequio a questo principio sia sacrosanto lasciare alla nostra comunità la possibilità di discutere e indirizzare i lavori per rilanciare la nostra azione politica. Se davvero ‘uno vale uno’ non possiamo permettere che qualcuno decida arbitrariamente qualiaffrontare e quali no”.