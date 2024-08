Il desiderio di tornare è stato troppo forte Giovani a Spelonga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tra gli uffici dell’amministrazione locale, presieduta dal sindaco Michele Franchi, ci sono molti visi. Persone, ragazzi, che hanno deciso di investire sul loro territorio, di mettersi in gioco e crescere lì dove sono nati. Tra questi c’è Riccardo Perla, 26enne seduto dietro le scrivanie dell’ufficio angrafe. Perla, com’era questo luogo prima? "Bella domanda, prima era casa, e lo è anche ora. Non riesco ad immaginare una vita senza questi posti, anche quando ero via, quando mi sono allontanato, ildi. Io qui ci sono cresciuto, sonoaffezionato. Il mio posto del cuore era un campetto, davanti casa, con il manto rosso. Ricordo quando ci giocavo, lì sono praticamente cresciuto, ci ho passato l’infanzia. E ora ci sono le casette". Fuori dai ricordi, la vita sembra aver trovato la sua normalità, seppur diversa.