Giallo a Occhiobello donna trovata morta nel fiume Po

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Un tranquillo pomeriggio in area golenale è stato sconvolto da questo tragico ritrovamento. Il fatto è successo mercoledì 21 agosto verso le 19 circa. Una persona, che si trovava a sistemare una barca alPo, nell’area golenale denominata ‘Il Pontile’ a Santa Maria Maddalena, ha visto un corpo senza vita di unaa pancia in giù. A quel punto ha provveduto ad allertare subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Ferrara e il gruppo sommozzatori che hanno provveduto alle operazioni di recupero del cadavere. Si tratta di una70enne della zona, al momento del ritrovamento indossava il costume da bagno e dai primi riscontri pare che la caduta nelfosse avvenuta non molto prima del rinvenimento nell’area de ‘Il Pontile’.