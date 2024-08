Dybala dice sì all’Al-Qadsiah

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024)sìLa questionecontinua a tenere sulle spine i tifosi giallorossi. L argentino ha apertoaccettando l’offerta da 75 milioni in tre anni. Ora la palla passa ai due club che dovranno iniziare a trattare. Ufficialmente il club giallorosso non si è mai seduto al tavolino con la squadra araba e adesso dovranno trovare una soluzione. L’Al-non ha intenzione di pagare 18 milioni di euro ma sarebbe disposto a metterne sul piatto 3 più eventuali bonus.sìMolti di meno rispetto ai 12 della clausola dell’argentina scaduta a luglio. Sono giorni di riflessione con la Roma che non vorrebbe svendere il numero 21, ma allo stesso tempo ha bisogno di fare cassa.