Dimenticare un amore è possibile | lo studio rivela cosa succede al cervello

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) Alcuni scienziati hanno studiatoalquando cerca diun, eccohanno scoperto. Da tempo la psichiatria ha scoperto il ruolo assolto dalla dopamina – un neurotrasmettitore che agisce da “messaggero chimico” tra i neuroni del nostro– nel cosiddetto “circuito della ricompensa”. Il nostrorilascia questa sostanza chimica quando facciamo esperienze gratificanti come quelle amorose (ma non solo ovviamente).si scatena nelquando bisogna archiviare un? – cityrumors.itQualcuno ha definito “balsamo chimico” la dopamina per la sua capacità di tenere accesa la fiamma del desiderio e irrorare i centri della ricompensa presenti nel. Come detto il suo ruolo è conosciuto non certo da ieri. Da poco però gli scienziati hanno potuto osservare la sua azione in modalità “live”.