(Di giovedì 22 agosto 2024) Clamoroso colpo di scena: Pauloresta alla. L'annuncio lo danno i maggiori esperti dimercatoni, da Di Marzio ano, ma è lo stesso argentino a rassicurare i tifosi giallorossi con un messaggio in apparenza criptico: "GrazieCi". La frase accompagna unpubblicato dalla Joya sul suo profilo Instagram, con i suoi migliori momenti nella Capitale. Sembrava quasi un ultimo saluto ainisti, poi la conferma: il passaggio agli arabi dell'Al-Qadsiah sembrava cosa fatta, ma è tutto saltato per volontà del giocatore. Il clug che milita in Saudi Pro League aveva offerto all'ex di Palermo e Juventus, 32 anni a novembre, un contratto di 3 anni da 25 milioni di euro a stagione, 75 milioni complessivi. Una offerta irrinunciabile, e infatti mercoledìsembrava aver detto sì alla corte d'oro degli sceicchi.