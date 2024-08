Chiamate qualcuno presto Bimbo di 6 anni penzola dal balcone dal quarto piano | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un migrante brasiliano residente in Spagna è stato nominato eroe dopo aver rischiato la propria vita per salvare un bambino cheva pericolosamente da unal secondo, ma che come metri equivale a un terzo o addirittura, della città costiera di Alicante. Felipe David Souza, un pittore di 29, si stava preparando a tornare a casa mercoledì quando ha sentito delle urla fuori dall’appartamento in cui stava lavorando. Ha guardato fuori e ha visto che una folla di persone si era radunata sulla strada sottostante. Molti indicavano freneticamente ilaccanto a dove stava lavorando. “Ho visto un ragazzino con metà del corpo fuori”, ha detto Souza ai giornalisti in seguito. Il bambino di seiera apparentemente paralizzato dalla paura sulla ringhiera del, con una gamba cheva dal salto di metri.