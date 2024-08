Bonus mamme come Meloni vuole cambiare gli aiuti per le lavoratrici

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’esecutivo intende varare una manovra economica da 23-25 miliardi di euro che si concentrerà quasi sicuramente sulla riduzione del cuneo fiscale per chi ha un salario medio-basso e sul taglio delle aliquote Irpef. Si prevede inoltre un rinnovo didestinato alle. Il 30 agosto si avranno notizie più certe in quanto la premier insieme a Matteo Salvini e ad Antonio Tajani discuterà i dettagli degli interventi da finanziare. Il nodo resta sempre quello delle risorse necessarie da trovare. Ecco maggiori dettagli in merito. I nuoviper leLa ministra del lavoro Calderone ha parlato del taglio del cuneo fiscale e di interventi per lelavoratici. Ha aggiunto, però, che bisognerà “agire con cautela e tenere d’occhio la sostenibilità dei conti”.