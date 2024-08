Australia morto uno dei due pinguini gay di Sidney

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Èall'età di 11 anni Sphen, il partner più anziano di una coppia didello stesso sesso famosa in tutto il mondo e celebrata nei libri di testoni e in una parata annuale per i diritti gay. Sphen e il suo compagno pinguino Gentoo Magic, che ora ha 8 anni, hanno attirato l'attenzione internazionale nel 2018 quando hanno costruito insieme un nido di ciottoli nella speranza di allevare dei pulcini "adottati" da una pinguina deceduta nella loro casa nel Sea Life Sydney Aquarium. La loro unione è stata celebrata con un carro al Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, incluso nel curriculum scolastico statale del Nuovo Galles del Sud con sede a Sydney e discusso nella serie Netflix 'Atypical'. La loro relazione è stata anche registrata in libri e documentari cinematografici.