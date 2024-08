America’s Cup oggi al via a Barcellona la 37esima edizione

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) –, giovedì 22 agosto, esattamente 173 anni dopo la vittoria della goletta America attorno all’Isola di Wight, si inaugura aladel trofeo che porta il suo nome: l’Cup 2024. Nello stesso giorno inizia la Final Preliminary Regatta, terza e ultima regata di avvicinamento all’Cup, dopo quelle di Vilanova i La Geltrú (14 – 17 settembre 2023) e Jeddah (29 novembre – 2 dicembre 2023). Sebbene non assegni punti utili per la Louis Vuitton Cup, questo evento è molto importante per i team che, per la prima volta, regateranno a bordo degli AC75 e non più sugli AC40 come accaduto nelle precedenti Preliminary. Inoltre, a differenza di Vilanova i La Geltrú e Jeddah, le regate saranno esclusivamente a Match Race e non ci saranno più prove di flotta.