Unifi nasce la laurea in osteopatia Iscrizioni ai corsi | tutte le scadenze

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – Continuano le immatricolazioni all’anno accademico 2024-2025 dell’Università di Firenze. Le immatricolazioni aidiad accesso libero saranno possibili fino all’8 novembre. Per idia numero programmato, per iscriversi ai quali è necessario superare una prova di ammissione, lesono indicate nei singoli bandi. Le novità Il prossimo anno accademico si aprirà con due novità: il corso ditriennale in– nell’ambito delle Professioni sanitarie – e ladi primo livello in Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio, entrambi professionalizzanti e a numero programmato.