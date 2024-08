Tempesta d’amore quando torna in TV la soap di Rete 4?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 21 agosto 2024)su4? La serie TV – messa in pausa a partire dal 29 luglio per il periodo estivo – ha lasciato un gran vuoto nel cuore di tantissimi appassionati delle vicende del Fürstenhof, che si chiedonopotranno ritrovare i loro beniamini nel consueto appuntamento mattutino. Vacanze lunghe perSturm der Liebe – questo è il titolo originale dellaopera di4 – quest’anno si è presa una vacanza decisamente più lunga del solito. Dopo aver salutato i propri fans con la puntata del 29 luglio, la serie TV tedesca è stata momentaneamente sospesa per la pausa estiva. Moltissimi fans di, nel vedere che i giorni passavano e lanonva a occupare il consueto posto nel palinsesto Mediaset, hanno temuto che i vertici di Cologno Monzese avessero optato per una sospensione definitiva.