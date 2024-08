Stenmark si dà al salto con l’asta | ottavo posto per la leggenda dello sci nei Campionati di Goteborg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ingemarsci alpino, continua ad entusiasmare gli appassionati di sport e a regalare spettacolo. All’età di 68 anni, lo svedese ha infatti ancora voglia di gareggiare e di recente ha preso parte aimondiali master di atletica leggera.è infatti passato dalle piste da sci alle pedane delcon, specialità nella quale sta ottenendo discreti risultati. In quel di, nella sua Svezia, ha superato i 3 metri, ottenendo il suo secondo miglior risultato, ma non è andato oltre l’nella Finale A della categoria maschile di età compresa tra 65 e 69 anni. Recordman di vittorie (86) in Coppa del Mondo fino al 2023, quando Mikaela Shiffrin gli strappò il primato,non ha abbandonato il mondosport e risulta essere ancora competitivo 35 anni dopo il suo ritiro.