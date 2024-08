Sinner LaPresse | Coni mai informato della positività al Clostebol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Come apprende, ilnon è mai statodi Jannikal, sostanza proibita dai regolamenti antidoping e riscontrata in minima parte in un test effettuato sull’azzurro, che è poi risultato innocente in virtù di una accertata contaminazione involontaria. Il comitato olimpico nazionale, riporta l’agenzia torinese, era completamente all’oscurovicenda legata al tennista azzurro e proprio per questo motivo l’altoatesino era stato inserito regolarmente nell’elenco dei partecipanti dell’Italia Team alle Olimpiadi, poi saltate dal numero uno al mondo per via di una tonsillite, così come da versione ufficiale. Nemmeno la Fitp, ribadisce, era al correntevicenda che ha riguardatoal Masters 1000 di Indian Wells e che è andata avanti sotto traccia per mesi.