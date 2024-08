Shiloh Nouvel Jolie ha rinunciato al cognome del padre Brad Pitt la concessione è arrivata dal Tribunale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lo scorso giugno la decisione è stata resa nota e ora èla conferma dal. La figlia di Angelinaha rimosso dall’anagrafe ildel. Come riportano i media americani, ladale da oggi in poi si chiamerà solo. Due mesi fa, la diciottenne aveva presentato la richiesta al compimento della maggiore età. In questa occasione, come si legge su ‘Peoplè, una fonte vicina al divo hollywoodiano aveva dichiarato cheera “consapevole e turbato dal fatto cheavesse abbandonato il suo. Ama i suoi figli e gli mancano”. Come lei, anche le sorelle Vivienne e Zahara hanno preso pubblicamente le distanze dal papà.hanno altri 3 figli: Maddox, Pax e Knox.