Serbia i contadini sulle barricate per bloccare la più grande miniera di litio d’Europa

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Presi come siamo dalle questioni interne alla piccola politica italiana, e preoccupati dal gran caldo (siamo pur sempre in agosto), per noi italiani lanon fa notizia, di solito. Eppure in questi giorni sta succedendo qualcosa che riguarda tutti gli europei nella valle di Jadar, inoccidentale. In accordo con l’Unione europea, Belgrado ha dato il via ibera alla costruzione di miniere dial fine di produrre in fretta il nuovo ‘oro’. Senza questo minerale, il, non avremmo i pc, i tablet, le batterie ricaricabili degli smartphone e neppure quelle delle sempre più frequenti auto elettriche. Sul mercato mondiale delle materie prime la domanda dista aumentando in modo drastico e se nel 2020 una tonnellata costava 7mila dollari, oggi ne costa almeno 80mila: oltre 11 volte di più. Manifestazione di protesta il 10 agosto a Belgrado contro le miniere di