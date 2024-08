L’ingegnere Antonio Patanè maestro del suono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 55 anni, ingegnere del, è il punto di riferimento di decine di gruppi e orchestre romagnole. Dice: "Da quando iniziai a camminare mi è sempre piaciuta la musica di ogni genere e mi divertivo a suonare, ma anche ad andare a vedere i concerti. Sono diplomato in pianoforte e amo le tastiere. Mi piace scrivere la musica delle canzoni e anche produrre giovani talenti. Adesso sto seguendo un giovane, Luca Foll, che sta partecipando con successo a concorsi nazionali tipo quelli dedicati a De Andrè, Bruno Lauzi, Pierangelo Bertoli. La prima orchestra con cui ho collaborato come tecnico è stata quella delVittorio Borghesi quando in organico c’erano Roberta Cappelletti, Edmondo Comandini e Massimo Alessandri. La mia prima vera tournèe è stata con Ron, conosciuto a Cesenatico dove si trovava in teatro per le prove.