Inter-Lecce la probabile formazione di Inzaghi | pronto un rientro di spessore

(Di mercoledì 21 agosto 2024)sarà la seconda sfida del campionato di Serie A 2024-2025: di seguito ladei nerazzurri per il match contro i salentini. IL PUNTO –sarà l’occasione per i nerazzurri di rifarsi dopo la prova contro il Genoa, buona sul piano del gioco e delle occasioni create ma conclusasi con l’amarezza del pareggio finale. Il tecnico Simonea dare nuovamente le chiavi della difesa a Benjamin Pavard, rimasto in panchina per tutto il match contro il Grifone. Yann Bisseck tornerà quindi a recitare il ruolo di riserva, con la possibilità di entrare a partita in corso contro i salentini. A giocare dal primo minuto dovrebbe essere anche Denzel Dumfries, il quale dovrebbe sostituire Matteo Darmian dopo la titolarità di quest’ultimo contro il Genoa.