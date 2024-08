I paradossi del caso Battistini e il valore dell’informazione per le democrazie Scrive Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il velo per l’Iran, la libertà di informazione per la Russia. Nel confronto/scontro tra le liberaloccidentali e i regimi autoritari emerge sempre un elemento simbolico a riassumerne il senso culturale e politico più profondo. Un elemento simbolico che coincide con un principio liberale. L’esistenza di diritti individuali incomprimibili ed universali, e dunque l’ovvia parità tra uomo e donna, è stata la lente attraverso la quale abbiamo guadato al regime teocratico di Teheran. E perciò l’abbiamo condannato in quanto liberticida. La libertà e il pluralismoè, dalPolitovskaja in poi, illiberale attraverso il quale giudichiamo l’autocrazia putiniana.