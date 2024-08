I ghiacciai della Marmolada restituiscono i corpi di due soldati italiani della Grande Guerra

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Forcella Serauta,, agosto 2024 – Una scoperta tanto tragica quanto straordinaria è emersa recentemente dalle nevi perenni, la “Regina delle Dolomiti”. Idi due, rimasti sepolti per oltre un secolo sotto uno spesso strato di neve e ghiaccio, sono stati ritrovati a quasi tremila metri di altitudine, in una zona impervia e difficile da raggiungere. Questo recupero, avvenuto grazie al segnalamento di un escursionista lo scorso 16 agosto, rappresenta l’ennesimo ricordo tangibile del terribile conflitto che si combatté tra queste montagne durante la PrimaMondiale. Il ritrovamento L’escursionista, impegnato in una camminata nei pressi di Forcella Serauta, ha notato ciò che sembrava essere un corpo umano affiorare parzialmente dalla neve.