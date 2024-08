Gli haters mi chiamano balena perché non riesco a stare sulle sedie ma i ristoranti dovrebbero fare più spazio | lo sfogo della modella Alex Aspasia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La trentenneè popolare in Americaè una delle influencer curvy più famose. Su Instagram la seguono 700.000 follower e anche su TikTok spopola.vive a Miami ed è alta 1.80 metri e pesa 115 kg, ha confessato che spesso deve affrontare situazioni piuttosto imbarazzanti. Uno dei suoi video è diventato viraleè rimasta incastrata in uno dei sedili di un ristorante. “Le persone tendono a fissarmi o addirittura ad avvicinarsi a me, a volte chiedendomi di scattare foto come se fossi una celebrità – ha detto al Mirror -. Penso che siano semplicemente scioccati nel vedere una donna così alta e sicura di sé vivere la sua vita con audacia, anche se sono bloccata in un tavolo. Come donna alta e curvy, mi sento sempre un po’ nervosa quando esco, aspettandomi che lesiano strette o un po’ strette. Questa è semplicemente la realtà delle mie dimensioni”.