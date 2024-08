Eccellenze del ‘Made in Italy’ minacciate dal maltempo Coldiretti | Effetti devastanti sulle produzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – Un’estate difficile per l’agricoltura, ledel Made in Italydaglidel. L’alternanza tra siccità e bombe d’acquacampagne rischiano di pesaretasche degli italiani: primaaziende agricole che perdono soldi, poi sui consumatori che rischiano di trovare altri rincari sui banchi di fritta e verdura dei supermercati. Dal pregiatissimo radicchio di Chioggia alle nocciole piemontesi – massicciamente attaccate dalla cimice asiatica – fino ai limoni siciliani e alle mele del Trentino, si allunga la lista dei prodotti colpiti daglidei cambiamenti climatici, tra ondate dial Nord e siccità al Sud. A dirlo è l'ultimo monitoraggio dicampagne italiane, sempre più assediate dalle anomalie del clima. Si temono ripercussioni anche per la vendemmia 2024.