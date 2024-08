Dune | Awakening si mostra per la prima volta a Gamescom

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Funcom è entusiasta di annunciare che, open world survival MMO, uscirà all’inizio del 2025, mentre l’uscita su console è prevista per un secondo momento. Dopo la presentazione in antedurante l’Opening Night Live della, i fan hanno potuto assistere a un gameplay esclusivo di 5 minuti che, per la, l’ascesa del giocatore dalla ricerca della sopravvivenza fino alla mobilitazione di un’intera gilda a caccia della Spezia. Ambientato sul pianeta più pericoloso dell’universo,sfiderà i giocatori a SOPRAVVIVERE al deserto rovente e ai colossali vermi della sabbia imparando le vie dei Fremen. ESPANDERE la vostra influenza attraverso il combattimento, il flusso di Spezia, la costruzione e il potenziamento di basi, la fabbricazione di veicoli e il commercio.