Buongiorno | Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva Domenica spero di esserci le sensazioni sono positive

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alessandro, nuovo difensore del Napoli, intervistato da Radio Crc, radio partner del Napoli.non ha giocato la prima per un infortunio.sera contro il Bologna spera di: «Stoper recuperare e ogni giorno va sempre meglio. Ledi».: «I carichi di lavoro di questa primasi fanno ancora sentire» Come ha reagito il gruppo alla sconfitta di Verona? «Parte tutto dal lavoro. Abbiamo parlato tra di noi, analizzato gli errori fatti.facendo un bel lavoro e vogliamo arrivare preparatissimi per la partita che ci aspetta».ci sarà la spinta del Maradona: «Io questo lo dico sempre, una promessa che vogliamo mantenere è quella di arrivare a fine partita con la maglia sudata. Cercheremo di prepararci affinché questo accada».