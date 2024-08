Atp Winston-Salem 2024 | Sonego avanza ai quarti di finale senza giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ottime notizie per Lorenzo, che si ritrova prima di tutti neididell’Atp 250 di. Accreditato della decima testa di serie, grazie alla quale ha beneficiato di un bye al primo turno, il tennista azzurro ha debuttato con una comoda vittoria in due set ai danni dell’elvetico Stricker. Ha così raggiunto il terzo turno, che però non giocherà visto che il suo avversario, il cinese Juncheng Shang ha dato forfait. Quest’ultimo è arrivato poco dopo il successo contro Navone, quindi verosimilmente sarà precauzionale in vista degli US Open. Fatto sta cheaidover scendere in campo e attende il suo prossimo avversario, che sarà il vincente del match Svajda-Kotov. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV AtpaidiSportFace.