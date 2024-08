WTA Monterrey Elisabetta Cocciaretto cede a Elina Avanesyan nel primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Niente da fare per, impegnata neldel torneo di. Sul cemento messicano l’allieva di Fausto Scolari andava in cerca di soddisfazioni prima di affrontare gli US Open. La partita contro l’armena(n.60 del ranking) ha però avuto esito negativo: 7-6 (6) 6-1 lo score del confronto, con(n.66 WTA) che ha tenuto botta per un parziale, ma poi è calata decisamente nella seconda frazione. Nelset entrambe le giocatrici non eccellono nella gestione dei turni al servizio e i break sono a cadenza regolare. C’è del rammarico: la tennista marchigiana in due circostanze va avanti di un break, ma in altrettante la rivale risponde con il contro-break. Si decide al tie-break e anche in questo caso c’è un set-point non sfruttato da, costretta ad alzare bandiera bianca sull’8-6.