(Di martedì 20 agosto 2024) Sito inglese: L’ha recuperato due volte da una situazione di svantaggio e ha guadagnato un punto in un divertente pareggio per 2-2 con ilnella partita d’esordio della Liga, tenutasi lunedì. L’attaccante Arnaut Danjuma ha portato in vantaggio i padroni di casa al 18º minuto, ma l’ha reagito dopo due minuti con Marcos Llorente che ha messo a segno un fulmineo contropiede. La squadra di Diegoè andata in svantaggio per la seconda volta quando Jan Oblak non è riuscito a intercettare un cross profondo al 37° minuto e la palla è stata deviata dalla schiena del capitano Koke ed è finita in rete. Ma l’attaccante Alexander Sorloth, al suo debutto con l’dopo un’eccezionale stagione 2023-24 con il, è tornato a tormentare il Sottomarino Giallo con un secondo gol del pareggio.