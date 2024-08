The Room Next Door nel trailer del film di Pedro Almodòvar l’amicizia è nel segno del dolore

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 20 agosto 2024) Sony Pictures International ha diffuso il primo teaserdi The, nuovodi, il primo del maestro spagnolo a essere girato totalmente in lingua inglese. Tratto dal romanzo What Are You Going Through di Sigrid Nunez, il, sceneggiato dallo stesso, vede come protagoniste assolute Julianne Moore e Tilda Swinton nei panni di due vecchie amiche che, dopo aver interrotto i rapporti per anni, si rincontrano, a causa della malattia di Martha (Swinton); Ingrid (Moore), superando le riluttanze dell’amica, deciderà allora di stabilirsi da lei, ‘nella stanza accanto’, per starle vicino in un momento difficile.