Masters 1000 Cincinnati Sinner a caldo dopo il trionfo | Una settimana di alti e bassi sono felice

"È stata unadifficile a livello mentale,contento di questa vittoria. Mentalmente è stata dura. Abbiamo lottato, entrambi eravano stanchile semifinali di ieri, mariuscito a impormi nei momenti importanti della sfida". Così Jannikilneldiin finale su Frances Tiafoe. Unacomplicata per l'azzurro: "Ho avuto diversi, in ogni partita ho avuto dei problemi, quindidi averli superati. Spero di recuperare ed essere pronto per lo US Open.contento della posizione in cui mi trovo e spero di mostrare un buon tennis anche a New York"il: "Unadi"