Mai lo farò Sinner il gelo a Cincinnati | dopo la vittoria Us Open a rischio?

(Di martedì 20 agosto 2024) La superficie veloce sorride ancora a Jannik, che ha conquistato anche l'ATP di, terzo 1000 della sua stagione.ha avuto la meglio contro il padrone di casa Tiafoe, sconfitto al tie break nel primo set e poi dominato nel secondo. Alla fine il tabellone dice 7-6, 6-2, con ben 13 ace messi a segno dal 23enne di San Candido. Perun rafforzamento della sua posizione di numero uno al mondo. C'è un “ma” in tutta questa gioia ed è rappresentato dai cronici problemi all'anca del tennista altoatesino. Anche nella finale diJannik è apparso sofferente e più volte si è toccato il fianco, segno evidente di un dolore che non è scomparso. L'urlo finale con cui ha celebrato la sua, inusuale per un carattere posato come il suo, è forse un altro segnale della sofferenza patita.