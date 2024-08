Il maratoneta un grande Hoffman scappa dai neonazisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) ILLa 7 ore 21.15 con Dustin, Laurence Olivier e Roy Scheider. Regia di John Schlesinger. Produzione USA 1976. Durata: 2 ore LA TRAMA Uno dei grandi suspense degli anni 70. Dustinè un mite studente ebreo che ignora l'attività del fratello che fa il corriere per una cosca neonazista. Lo apprende quando il fratello è ucciso dal suo capo, un vecchio criminale di guerra. Per non fare la stessa fine, Dustin è costretto are. Per sua fortuna corre veloce (si allenava alla maratona). Il criminale verrà ucciso da vecchie vittime dei lager. PERCHE' VEDERLO Perché ècinema americano in tutti i reparti. Su tutti quello della recitazione:, Olivier ( che fu candidato all'Oscar) Roy Scheider (il fratello) Marthe Keller, un imprevisto William Devane