I complottisti incappucciati che vogliono colpire Arianna Meloni | trattasi di messaggio in codice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) La sindrome cospirativa che ammorba ininterrottamente il dibattito pubblico italiano – specie nel vuoto di argomenti seri durante il periodo vacanziero – ha colpito di nuovo: la bagarre innestata dal presunto scoop di Alessandro Sallusti sulla congiura in elaborazione da parte di un team di, di estrazione giornalistica-giudiziaria-renziana, nientemeno peralle spalle Giorgiaaggredendola per interposta persona: la fida sorella. A ipotetico rischio dell’incriminazione per un ex reato, quale il traffico di influenze, disinnescato dall’opera di un batrace in doppiopetto, quale l’attuale guardasigilli Nordio.