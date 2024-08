Corriere dello Sport – ecco cosa è successo nelle scorse ore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-20 21:44:53 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Dopo Pubill e Wesley,Bellanova. Le difficoltà per la freccia brasiliana hanno convinto l’Atalanta a cambiare ancora obiettivo per la fascia destra, riattivando i contatti con l’esterno della Nazionale seguito in passato pure dalla Roma. Macon il Flamengo? L’accordo con Wesley era stato trovato già da alcuni giorni. Le parti avevano definito anche i bonus e la percentuale sulla rivendita, ma la successiva richiesta del club di Rio de Janeiro di trattenere il giocatore per le prossime partite ha in qualche modo convinto la società nerazzurra a tornare su Bellanova del Torino. Bellanova costa 20-25 milioni di euro L’esterno dei granata è infatti una sorta di pallino dell’Atalanta: è ritenuto perfetto per il calcio di Gasperini.