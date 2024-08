Como Fabregas | Chi pensa che dobbiamo andare in Champions si sbaglia|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-19 23:24:00 Arrivano conferme: Cesc, allenatore delha analizzato la sconfitta contro la Juventus per 2-0 all’Allianz Stadium prima ai microfoni di DAZN e poi in conferenza stampa:ASPETTATIVE – “Non voglio parlare tanto della partita, voglio riguardarla prima. L’anno scorso abbiamo perso 3-0 col Palermo e poi siamo stati la miglior squadra del campionato. Sono tranquillo,migliorare. Si è vista la differenza di qualità, loro sono stati devastanti quando recuperavano la palla. Quando vedi giocare Yildiz non si può parlare di tattica, è vero che in questo momento non si arriva ma siamo la stessa squadra dell’anno scorso. Chiche siamo qua perinin sbaglia, come società siamo tranquilli. Sappiamo cosafare e comefarlo, bisogna tenere i piedi per terra e lavorare.