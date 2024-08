Chi ha motivato la nomina di Gratteri a Napoli non ha letto il manuale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2024) Non ci vuole troppa fantasia a immaginare che il dottor Nicolasia statoto Procuratore Capo agrazie alle “ottime qualità professionali”; “al solido e vasto bagaglio di esperienza”; “alla capacità di coordinamento e impulso investigativo”; “all’impareggiabile tenacia” con “ineguagliabile spirito di sacrificio”. Sono andato a rileggere il nuovo Regolamento del Csm varato il 26 aprile 2016. Non compare da nessuna parte l’invito, tantomeno l’invito pressante, a “prendere per il sedere i contribuenti”.