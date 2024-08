Carcere troppo affollato | È emergenza sanitaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Un sovraffollamento medio del 140 per cento, che al Bassone di Como supera addirittura il 190, qualificandosi come una delle strutture penitenziarie con il più alto tasso di presenza in proporzione agli spazi a disposizione dei detenuti. Alla luce di questi dati, l’Associazione Luca Coscioni, attiva a tutela dei diritti, tra cui quello alla salute, ha inviato una diffida alle Direzioni generali delle Aziende Sanitarie Locali, tra cui Como e Lecco. "Si tratta – spiegano - di diffide ad adempiere al proprio compito stabilito dalla legge: procedere a sopralluoghi nelle strutture penitenziarie di loro competenza con il fine di apprezzare le circostanze relative all’igiene e le profilassi delle stesse, della fornitura di tutti i servizi socio-sanitari e di agire di conseguenza, qualora esse non siano a norma".