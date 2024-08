Annega in piscina a Cremona è grave | 13enne ricoverato al Papa Giovanni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) Bergamo. È statoin gravi condizioni all’ospedaledi Bergamo il ragazzino di 13 anni rinvenuto in arresto cardio circolatorio in unadi. L’allarme pochi minuti dopo le 11 di oggi (martedì 20 agosto) in un impianto sportivo nella periferia della città. Probabilmente a causa di un malore, ilto in acqua sotto gli occhi dei presenti. Rianimato dai soccorritori, il ragazzo è stato elitrasportato in codice rosso al polo ospedaliero orobico. Sul posto, oltre all’elisoccorso decollato da Brescia, anche un’ambulanza del 118.