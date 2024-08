Annalisa incredibile cosa succede durante il suo ultimo concerto | i tecnici si fermano e ballano con lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)l’di, la cantante ha letteralmente scatenato il pubblico e non solo. E non solo i fan, a perdere la testa anche ie i registi. Maè successo? In un recente video infatti, della sua ultima data, anche idelle luci (che si presuppone saranno sempre gli stessi che la seguono da mesi), non sono riusciti a resistere alla sua travolgente energia e si sono uniti alle danze. Questo episodio ha dimostrato ancora una volta il forte legame tra l’artista e il suo staff, creando un momento di pura gioia e complicitàlo show. >> “Oh, mafate?”.