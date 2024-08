Visconti Ficei | 4 milioni di cittadini e 266 mila Pmi senza banche Sportelli cresce il gap Nord-Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Il recente rapporto dell’Osservatorio di First Cisl evidenzia una situazione allarmante per il tessuto produttivo e sociale del nostro Paese. La chiusura di ulteriori 163finanziari nei primi sei mesi del 2024 ha lasciato oltre 4die circa 266impreseun punto di riferimento sul territorio, aggravando la già preoccupante desertificazione bancaria che affligge un quarto del territorio nazionale“. A dirlo è Antonio, presidente(Federazione italiana consorzi enti industrializzazione) e numero uno dell’Area di sviluppo industriale di Salerno. “È particolarmente preoccupante notare come questa situazione non sia frutto di un’evoluzione digitale, come si potrebbe supporre, ma piuttosto di un processo di abbandono che esclude fasce significative della popolazione, soprattutto anziana, dalla possibilità di accedere ai servizi essenziali.