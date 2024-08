VIDEO – Bologna-Udinese 1-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)termina sul punteggio di 1-1, l’ennesimo pareggio di questa prima giornata diA (il sesto fino ad oggi). Di seguito gol e. ALTRO PAREGGIO – Finisce 1-1 la prima sfidaA 2024/2025 di. Al Dall’Ara, dopo tante occasioni per i padroni di casa fermati da un super Okoye, succede tutto nella ripresa: Orsolini segna su calcio di rigore al 57?, poi sono i friulani a sbagliare dal dischetto con Thauvin. Ma proprio dall’angolo battuto da Brenner, Gianetti stacca di testa e trova l’1-1 (68?) ed evita il ko a Runjaic. Entrano poi l’uomo salvezza Davis per i bianconeri e il nuovo acquisto Dallinga, ma il risultato non cambia. Primo punto per Italiano sulla panchina dei felsinei.