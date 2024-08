Sky Sport Tennis ? Finali a Cincinnati ATP 250 Winston-Salem WTA 500 Monterrey e 250 Cleveland

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Grande appuntamento nella Casa dellocon la finale dell’ATP Masters 1000 ditra Jannik Sinner e Francis Tiafoe. L’azzurro, alla sua quinta finale in un Masters 1000, sfiderà lo statunitense a partire da mezzanotte su SkyUno, Skye in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Luca Boschetto, con il commento tecnico di Raffaella Reggi. A partire dalle 21 appuntamento con la finale del WTA 1000 di, con Sabalenka-Pegula in diretta dalle 21 su Skye in streaming su NOW con la telecronaca di Dario Massara e commento di Andrea Arnaboldi.Questa settimana il mondo delsarà animato da tre importanti tornei che prenderanno il via nel continente americano, offrendo agli appassionati di questouna serie di sfide entusiasmanti e imperdibili.