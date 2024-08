Sarteano Jazz&Blues al via il festival che accoglie grandi nomi e big band

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Siena), 19 agosto 2024 – Torna il cuore pulsante della musica sarteanese: per la trentacinquesima volta, è il periodo diJazz & Blues, che dal 21 al 25 agosto porterà adel Jazz italiano, con concerti in ogni angolo del paese. Confermatissimo il direttore artistico Mirco Rubegni, che anche quest’anno porta tante proposte prestigiose ad animarne il calendario e a costruire undegno di un anniversario importante per la manifestazione partita nel 1990: “è una sfida, ma continuiamo a portarla avanti con una visione chiara. Il nostro obiettivo è ambizioso ed è quello di far crescere ilJazz&Blues continuando a lavorare bene come è stato fatto finora” ha detto Rubegni, che è anche insegnante al conservatorio di Trieste.