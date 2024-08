Replica La Promessa in streaming puntata del 19 agosto 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Doppio appuntamento oggi – lunedì 19– con la soap spagnola La. Ecco iper rivedere gli episodi 254 e 255 trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Tutti i membri della servitu’ raccolgono le lettere per inviarle a Lope a Madrid. Salvador vuole sapere cosa gli ha detto Maria Fernandez, per capire se è ancora innamorata di lui. Cruz svela a Petra e Feliciano che il sergente sta indagando su di loro per la morte del padre. Tutto fila liscio quando arriva il signor Cavendish, finché non sopraggiunge anche Jimena.