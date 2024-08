Palio capolavoro Il priore Piperno | | Stasera il seggio Poi si parla di corteo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) di Massimo Biliorsi SIENA L’onorando Carlodella Contrada della Lupa è l’immagine giusta che identifica il carattere odierno di questa Contrada, dove determinatezza e pacatezza si fondono per un giusto equilibrio. Ed è un piacere sentire il tono sereno e consapevole, per quello che ha vissuto in prima persona con la folgorante vittoria e quello che vivrà fino alla lunga notte di inizio ottobre. E non si può che iniziare are con lui di questi particolari quattro-cinque giorni in attesa della corsa: "Nelnulla c’è di scontato, - ci dice ilimpegnato nel giro di saluto alle consorelle - l’imprevedibile nel bene e nel male è sempre dietro l’angolo. Però ci devi necessariamente mettere del tuo. Accanto alla fortuna ci vogliono le scelte giuste. E’ vero, c’era ovviamente la consapevolezza che l’avversaria aveva un’accoppiata importante.