Mondragone dimenticanze estive

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 19 agosto 2024)(AssociazioneBene Comune). Il Sindaco per giustificare uno stitico programma estivo 2024, non degno di una città che ritiene di essere turistica, si è riferito all’enorme debito che il Comune ha accumulato negli anni. Uno spaventoso debito che ponesull’orlo del dissesto e che limita fortemente la capacità di spesa dell’Ente. Eppure, negli ultimi 7 anni, durante i quali Lavanga è stato prima vicesindaco e poi sindaco, di spese inutili se ne sono fatte tante, come pure di veri e propri sperperi. Ma ciò che più ha colpito dell’argomentare del Sindaco è il fatto che parla del debito come se lui fosse arrivato da poco da un altro pianeta e avesse trovato il bilancio del Comune scassato chi sa da chi.