Luca Percassi fa chiarezza | Koopmeiners e Lookman via? Vogliamo mantenere tutti i big

(Di lunedì 19 agosto 2024) I casi di calciomercato di Ademolae Teuntengono banco negli ultimi giorni in casa Atalanta, con le sirene rispettivamente di Paris Saint-Germain e Juventus che continuano a far sentire il loro richiamo. Nessuno dei due è stato convocato per la partita deldel Mare contro il Lecce, con il nigeriano che avrebbe chiesto di non partire in direzione Salento per la prima di campionato. Lo scorso anno quando abbiamo finito il campionato ci eravamo posti l’obiettivo di confermarei big che erano stati protagonisti dell’annata straordinaria”: cosìa Sky Sport commenta le mosse nerazzurre.